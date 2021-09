Juan Jesus: "A Roma fingevano miei infortuni! Spalletti un padre, Ounas mi ha sorpreso. Mertens-Insigne-Koulibaly tre leader. Napoli-Juve? Jamm ja!"

Juan Jesus è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Tanti i temi che il nuovo difensore del Napoli calcio ha trattato, tra cui il suo passato alla Roma con Spalletti e la sua nuova avventura in azzurro.

Intervista Juan Jesus a Radio Kiss Kiss Napoli

Juan Jesus in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Questa mia nuova esperienza è molto bella, conosco già da tempo diversi ragazzi perché abbiamo giocato contro per anni. Mi hanno accolto tutti bene e sono motlo tranquillo, sto vivendo una buona esperienza con tutti i miei compagni e il mister Spalletti".

Juan Jesus

Juan Jesus parla di Spalletti

"Ho trovato bene il mister come sempre, ci passa una serenità incredibile che nell'ultimo periodo non avevo vissuto. E' quasi un padre per noi calciatori. E' uno che riesce a dare tranquillità a tutto il gruppo, conosce tutti e le nostre caratteristiche, vuole sempre ottenere il meglio da noi. Nelle difficoltà abbiamo sempre risposto benissimo perché sappiamo le nostre qaulità".

Juan Jesus sul passato alla Roma

"Non sono stato fortunato e non sono mai stato infortunato, uscivano notizie dei miei infortuni da Roma e non è mai stato vero. Non sono mai stato fatto male, ma dovevano pur dire qualcosa. Io ho sempre fatto il mio, arrivavo prima e andavo via dopo perché volevo sempre farmi trovare pronto. Non sono mai salito di peso e ho sempre mantenuto la forma, perché ho grande rispetto per me e i miei compagni".

Sul futuro a Napoli e la gara con la Juve

"Ho sempre dato il meglio per le squadre che ho giocato in ogni ruolo: terzino, difesa a tre o a due. Anche a Napoli sarà così e darò tutto per mostrare chi sono. Non è una rivincita, ma voglio dare tutto per Napoli. Il messaggio Jamm Ja sui social? Mi ha aiutato un amico, è perfetto anche per la partita con la Juventus che è importante. Ho già capito da subito che partita è e quanto sia importante, già da quando la vedevo all'esterno da avversario. L'amichevole è servita per dare minuti a me, Petagna, Malcuit e tanti calciatori che dovevano mettere benzina nelle gambe. Stiamo tutti bene e i ragazzi sono arrivati prima per dare tutto in vista della Juve. Sarà una grande partita da giocare".

Su Koulibaly e Ounas

"Koulibaly sono 6-7 anni che sta facendo bene. E' uno che ci trasmette leadership, è un grandissimo giocatore. Ounas è uno che mi ha sorpreso, ha una velocità incredibile, può essere importante per la società. Mertens e Insgine uguali, sono leader nello spogliatoio. Voglio aiutare il più possibile la squadra e proverò sempre a farmi trovare pronto.

Obiettivi stagionali e nuovi arrivi

"Il Napoli è una grande squadra, quindi devi ambire sempre a vincere qualcosa ogni stagione. La rosa è rimasta quasi la stessa e siamo arrivati diversi nuovi giocatori che possono essere importanti come me, Anguissa, Ounas e altri. Metterò sempre tutto a Napoli per la maglia, la società e i tifosi. Voglio togliermi soddisfazioni con questa squadra. E' bello vincere, ma anche ciò che siamo e dimostriamo di essere come persone, perché alla fine è questo che rimane".