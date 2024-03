Juan Jesus: "Acerbi è andato oltre con le parole, ma ha chiesto scusa. Spero che non accada più"

Napoli - Juan Jesus è intervenuto a Dazn al termine di Inter-Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

"Abbiamo fatto una bella partia, nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi e potevamo anche vincerla. Siamo ancora Campioni d'Italia in carica e dobbiamo difenderci in ogni partita, la matematica ancora ci dà la possibilità di sognare per il finale di stagione e con i tanti scontri diretti che abbiamo in casa. Quello che succede in campo rimane in campo, Acerbi è andato oltre con le parole ma ha chiesto scusa e ci siamo abbracciati, dentro il campo ci sta dire di tutto, ma poi ha capito di aver sbagliato con le parole ha subito chiesto scusa. E' un ragazzo intelligente e spero non cada più in questo".