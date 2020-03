Josè Alberti ricorda: "Mi finsi Ferlaino per portare Maradona a Napoli! Ricordo che Iuliano prese per la camicia Gassart..."

Ultimissime Napoli calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto José Alberti, ex Napoli:

“Andammo in Spagna per rubarci Diego, dove poteva venire se non a Napoli? Mi spacciai per Ferlaino a telefono, perché non volevano trattare Maradona. Dissi "Senta sono Ferlaino perché non volete vendere Maradona? Mandiamo un dirigente con i soldi della caparra" e lui credette. Come buon argentino napoletano era l'unica cosa da fare. Poi è entrato in campo il Napoli per le trattative, in una giornata Iuliano ha preso per la camicia Gassart, dicendo "Noi siamo napoletani, mica scemi".