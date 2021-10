Jorginho: "Pallone d'Oro? Certo che lo sogno, meglio sognare in grande..."

Notizie calcio - Jorginho ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa

Cosa pensi del Belgio?

"Il Belgio è una grande Nazionale prima nel Ranking da anni, è una grande squadra e non è mai facile giocare con loro. Devi stare sempre sul pezzo e dare il massimo".

Sogni di vincere il Pallone d'Oro?

Quale bambino non lo sogna? Sognare in piccolo e sognare in grande è la stessa cosa, quindi meglio sognare il grande..."

Non sarebbe meglio lanciare prima i giovani in Italia?

"Sì, magari potrebbe aiutare così da giocare più anni ad alti livelli. Spero i ragazzi possano avere queste opportunità".