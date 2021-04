Jorginho, l'agente: "Tornerebbe a Napoli, ma costa 50 mln e guadagna tanto al Chelsea. Piace alla Juve, all'Inter e al Milan"

Calciomercato Napoli - Joao Santos, agente di Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Se il Napoli avrà bisogno di Jorginho e ci saranno le condizioni per farlo tornare lui verrebbe volentieri. L'obiettivo è quello comunque di tornare in Italia. Ha ancora due anni di contratto col Chelsea, ma costa circa 50 mln di euro. Ha un ingaggio importante e non so se De Laurentiis possa fare tutti questi sforzi per lui. A Napoli a parametro zero? Dipende sempre dal Chelsea perchè credo gli proporranno un rinnovo. Juventus? Oggi ha Arthur, ma Paratici è un personaggio di calcio esperto e un profilo come Jorginho interessa non solo alla Juve, ma anche all'Inter ed al Milan. Le dinamiche del calcio sono quelle, dipende molto anche dall'allenatore. Lui è tranquillo perchè ha ancora due anni di contratto col Chelsea, poi ha l'Europeo in testa e vuole andare anche in Qatar per il Mondiale. Però tra gli obiettivi di Jorginho c'è anche di tornare in Italia per vincere uno scudetto".