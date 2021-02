Jorginho, l'agente: "Se tornasse Sarri, il Napoli potrebbe provare a riprendere anche lui"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Joao Santos, procuratore dell'ex Napoli Jorginho, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Jorginho sta facendo bene al Chelsea, si trova bene a Londra e con il nuovo tecnico Tuchel si è integrato bene. Sarri di nuovo al Napoli? Il calcio è dinamico, non si può escludere nulla. Mai dire mai. Tornasse Sarri, potrebbero fare qualche tentativo per riportare anche Jorginho al Napoli. Gli piace, è perfetto per il suo gioco. Non escludo nulla. Ha ancora due anni di contratto con il Chelsea. È titolare con la Nazionale italiana, con un buon progetto tornerebbe a giocare in Italia".