Jorginho, l'agente: "Juventus? Se Giuntoli ci chiama e arriva davvero Thiago Motta..."

Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto in diretta su TvPlay:

"Se a Jorginho piacerebbe tornare in Italia? Sì, certo perché è cresciuto in Italia e gli piace tutto del vostro Paese. Se l’Arsenal ci ha chiamato per il rinnovo? Adesso siamo concentrati sul ritorno di Champions contro il Bayern Monaco, non abbiamo fretta. Se dovessero chiamarci tra un mese o due per discutere per il rinnovo per noi va bene.

Se la Fiorentina potrebbe pensare di arrivare ad un calciatore del livello di Jorginho? Bisogna capire se loro pensano a Jorginho in primis. Davanti ad un progetto ambizioso, di un club che vuole puntare alla Champions, per noi non ci sarebbero problemi. Al momento, però, la Fiorentina non ci ha contattato.

La Juve? Secondo me loro non hanno bisogno di un calciatore come Jorginho, qualora Giuntoli dovesse aver bisogno di un centrocampista come Jorginho allora potrebbe contattarmi. Thiago Motta nuovo allenatore della Juventus? Mi piace molto e se una squadra come la Juve dovesse puntare su di lui mi farebbe piacere".

Se Jorginho punta al Mondiale del 2026? Per adesso si pensa all’Europeo in estate, poi vedremo. Se il CT vorrà puntare su un calciatore in mezzo al campo come Jorginho sicuramente lui non si tirerà indietro".