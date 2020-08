Jofre: "Il Barcellona teme Insigne e Fabian. Possibile il 3-5-2 contro il Napoli"

Napoli - Jofre Mateu González, meglio conosciuto come Jofre, ex calciatore di Barcellona e dell’Espanyol, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.itt:

“C’è la possibilità che il Barcellona scenda in campo col 3-5-2 per favorire la distribuzione migliore del pallone in uscita dalla difesa. C’è molto rispetto per il Napoli per il buon finale di stagione e per i calciatori di alta qualità. Nel Barcellona sono consapevoli che la qualificazione è al 50% per entrambe le squadre. Il capitano è uno dei calciatori più temuti dal Barça, ma anche Fabian che Setien conosce molto bene”.