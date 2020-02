Cagliari, Joao Pedro al sito ufficiale: "Dobbiamo riposare e ripartire, c'è voglia di riprenderci. Il Napoli è molto forte"

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club sardo dopo la sconfitta contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

“Partita equilibrata, l’abbiamo giocata come l’abbiamo preparata: abbiamo corso tanto, il Napoli è comunque forte nonostante il momento negativo. Sapevamo che un dettaglio poteva risolvere il match, ora dobbiamo riposare e ripartire perchè abbiamo voglia di riprenderci. Sembra che ci stia andando tutto contro, il momento negativo doveva arrivare ma non volevamo che fosse così lungo. Non vediamo l’ora di vincere, siamo tornati noi stessi dobbiamo tenere dubbio”