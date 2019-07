Del Genio: "Chi mi parlò il 28 febbraio di James Rodriguez al Napoli ora mi ha detto che si sta risolvendo tutto"

Ultimissime Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista della stessa emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Mi sento molto ottimista per James Rodriguez al Napoli dopo il passaggio di Vinicius al Benfica e poi non sono arrivate chissà quali altre proposte al Real Madrid. Ho chiamato la stessa persona che il 28 febbraio scorso dicendomi che il Napoli sarebbe andato su James. Mi ha detto che si sta risolvendo tutto per quest’acquisto”.