Pistocchi pazzo di James Rodriguez: "Corre senza guardare palla, vi dico in quale ruolo è perfetto nel Napoli"

Ultimissime calcio Napoli - Maurizio Pistocchi, opinionista, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco quanto evidenziato da CN24:

“Insigne straordinario, ha fatto un gran gol. Se il buongiorno si vede dal mattino stiamo andando nella giusta direzione. Con la Nazionale il risultato è l’unica cosa che conta, anche perché l’allenatore non riesce a dare una chiave di gioco. Mancini comunque sta facendo benissimo, sono soddisfatto del suo lavoro. Ha un’idea di gioco propositiva.

Insigne in crescendo in Nazionale, ma non nel Napoli. Lorenzo è meglio largo a sinistra, da lì può fare gol e assist. Carlo ci pensi.

James Rodriguez potrebbe giocare al posto di Callejon, lì lo faceva giocare a Madrid. In quella posizione diventa un giocatore importante. L’avevo segnalato a una squadra importante quando giocava ancora in Colombia. Corre con la palla senza guardare la palla. Da trequartista quanti gol potrebbe portare?”.