James-Napoli, Alvino sicuro: "Si farà al 100%, ecco la possibile data per l'ufficialità e l'arrivo a Dimaro!"

Ultimissime calciomercato - Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La fretta è cattiva consigliera. James - Napoli si farà al 100 % ma ci vuole tempo perché è una trattativa complessa. Servono almeno una quindicina/ventina di giorni. La firma me la aspetto tra il 21 ed il 22 luglio. Tutte le componenti sono orientate verso una soluzione positiva. Bisogna parlare con il Real Madrid e chiudere una trattativa storica. E' un giocatore di fama mondiale che muove milioni e milioni di persone che lo seguono. Il Napoli lavora in maniera certosina sui contratti per tutelare i tifosi. Il tempo gioca a favore del Napoli. Manolas si allenerà certamente il 13 luglio a Dimaro con il Napoli. Gli azzurri in fase difensiva giocheranno con quattro difensori, poi mi aspetto una squadra camaleontica, meno dogmatica e con tanti bravi calciatori che ti danno la possibilità di andare all'uno contro uno. Poi Koulibaly e Manolas formeranno una muraglia".