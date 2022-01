Jacomuzzi: "Scudetto? Dipende tutto dall'Inter. Al Napoli non serve altro dal mercato, rosa già di qualità"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlo Jacomuzzi, dirigente:

"Gianni Di Marzio ci ha insegnato tante cose, sono con lui sia con il cuore che con la mente. Lui tante volte si metteva in contatto con noi per andare a vedere qualche giovane all'estero. Durante ore di aereo ci insegnava come vedere i giocatori. Talenti scoperti insieme? Ultimamente in Ecuador vedemmo Richarlison, Neymar e tanti altri giocatori dell'Argentina. Anche Zapata c'era. A parte la voglia di vivere di Gianni, poi si metteva con saggezza e dopo mezz'ora parlava perché aveva già inquadrato la situazione. Scudetto? I margini ci sono sempre ma bisogna vedere l'Inter se mantiene questo ruolino di marcia, in tal caso diventa difficile. Ci sono gli scontri diretti, bisogna poi fare attenzione a non perdere certe partite. Vlahovic alla Juventus? Con le difficoltà dal punto di vista economico non credo che sia poi così facile prenderlo, a meno che non facciano i soliti pagamenti pluriennali. Ora con le nuove regole non so più come si possano fare. La parte economica è preponderante e va valutata, in Italia non ci sono tante squadre che possono spendere molto, nemmeno la Juventus. Prestiti? Saranno limitati, anche nel tempo, ora queste nuove regole vanno studiate e capite a tavolino. Il Napoli ha bisogno di altro a gennaio? No penso che sia competitivo già ora per la zona Champions League, non ha bisogno di grossi innesti anche perché - diciamolo chiaramente - innesti che alzano il livello ora non ne vedo. La rosa del Napoli è già di qualità, difficile trovarne in base alle spese da fare. Il Chelsea, tornando indietro, prenderebbe Lukaku per dare Abraham alla Roma? Secondo me no".