Jacomuzzi: "Osimhen ceduto per 100mln? Si ma ad una condizione"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Carlo Jacomuzzi, dirigente

“Osimhen via per 100 milioni? Si, ma se ho il ricambio adeguato. Quando arrivano certe offerte, bisogna purtroppo accettarle perché altrimenti poi, c’è il rammarico. Bisogna analizzare il mercato che c’è in Italia e all’estero per poi reinvestire la somma e magari anche migliorare. Se si inizia a lavorare adesso per la prossima stagione, si può operare bene. I giocatori vanno e vengono nessuno resta tutta la vita.

La morte di Mino Raiola è un colpo per chi lo ha conosciuto. E’ una persona che è sempre andato dritto per la sua strada, aveva un sesto senso, capacità intuitive, linguistiche e poi era un uomo arrivato da niente. La capacità di portare certi giocatori a certi livelli ce l’aveva solo lui e la sua morte è una perdita per il potenziale creativo”.