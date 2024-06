Jacomuzzi: “Conte deciderà molto nel Napoli, De Laurentiis riuscirà davvero a stare da parte? I suoi contratti sono lunghi come la Divina Commedia…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, pres. Assosservatori: “Conte deciderà molto sul mercato, quindi De Laurentiis dovrà mettersi la mano sul cuore e stare da parte. Il Napoli dello Scudetto è esploso quando il presidente ha lasciato libero di lavorare Giuntoli e Spalletti. Ora Conte metterà giù le carte e metterà le cose in chiaro con ADL, ma riuscirà a rispettare davvero i patti? I suoi contratti sono lunghi come la Divina Commedia, ma la convivenza tra i due dovrà essere al di sopra degli accordi scritti per funzionare davvero. Conte ora dovrà ricostruire il Napoli e lavorare con calma. Il primo anno servirà per tarare, poi dal secondo proverà a vincere qualcosa. Di Lorenzo? Se Conte vuole tenerlo davvero, bisogna togliere i punti interrogativi. C’è necessità di far collimare le idee del tecnico con quelle della società. Conte al lavoro con i giovani? Mi sembra un po’ difficile, è uno che ha sempre avuto giocatori già pronti e finiti. Né alla Juventus, all’Inter o al Tottenham si è mostrato propenso all’utilizzo di calciatori di prospettiva. Anzi…”.