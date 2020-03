Jacobelli: "Ripresa dei campionati? Previsioni spettano a virologi e scienziati, lo sport deve solo attenersi alle direttive"

Ultimissime notizie Napoli – Xavier Jacobelli, direttore di TuttoSport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ripresa dei campionati? Sono previsioni che spettano ai virologi ed agli esperti, la situazione in Spagna e negli Stati Uniti è disastrosa. Ora più che in altri momenti bisogna attenersi alle direttive. I medici e gli scienziati ci dicono che il metodo più efficace per contenere il contagio sia quello di restare a casa. Lo sport deve attenersi, a sua volta, a ciò che ci viene detto per fronteggiare questa emergenza. La vita e la salute di tutti vengono prima di ogni altra casa. Ora si stanno cercando scenari possibili. Bisogna tenere duro e pensare che la cosa più importante, a costo anche di risultare monotoni, è di restare a casa. Nessuno può ipotizzare una data per riprendere. Ce ne rendiamo conto?”