Jacobelli: "Di Lorenzo? Sarebbe ingenerosa questa tesi. I presupposti di Conte al Napoli sono buoni"

Xavier Jacobelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW:

Oggi verrà presentato Conte “Penso che i tifosi del Napoli non vedano l’ora perché significa chiudere l’anno terribile. La speranza è quella di ritrovare le gioie della stagione spallettiana. I presupposti sono molto buoni ma adesso bisognerà capire anche il calciomercato con il futuro di Osimhen e Kvaratskhelia da capire”.

Come può finire la questione tra Di Lorenzo e il Napoli? “Le vie del mercato sono infinite. Anche le operazioni incredibili e infattibili possono diventare possibili. C’è questa volontà di Di Lorenzo, nonostante ci sia un contratto molto lungo. La cosa che mi auguro è che lui torni al livello dello scudetto perché anche all’Europeo non sta facendo bene. Stiamo parlando di un grande campione, del quale capiremo la volontà alla fine del campionato europeo. Sarebbe anche ingeneroso indicare lui come unico colpevole dell’annata terribile del Napoli”.