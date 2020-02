Pulga a CN24: "Napoli meno spettacolare, ma quando passa in vantaggio è difficile da recuperare! Questi i limiti del Brescia"

Ultime notizie calcio Napoli - Ivo Pulga, allenatore ex Brescia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Diego Lopez sta facendo il massimo con una squadra con grandi lacune nel reparto arretrato. Stasera potrebbe giocare anche con il 4-3-2-1 il Brescia dal momento che Balotelli deve essere un po’ isolato lì in avanti. Gattuso ha fatto strabene l’anno scorso al Milan ed ora sta continuando su questa strada a Napoli. Gli azzurri sono una squadra meno spettacolare, crea meno ma poi quando passa in vantaggio è difficile da recuperare. Per il Brescia se non è l’ultima spiaggia poco ci manca”.