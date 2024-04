Italiano distratto dalla voci sul Napoli? La risposta dell'allenatore: "Non mi tocca, non mi interessa e non mi disturba"

Calciomercato Napoli - Vincenzo Italiano della Fiorentina accostato in queste ultime settimane con insistenza alla panchina del Napoli, può essere lui il nuovo allenatore e adesso arriva la risposta dell'allenatore alla domanda sul futuro.

Fiorentina, Italiano in conferenza risponde sul futuro

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita dei quarti di finale di Conference League sul campo del Viktoria Plzen. L'allenatore che ha già annunciato l'addio dalla Fiorentina a fine stagione ed è accostato continuamente a Napoli ha risposto ad una domanda sul suo futuro e se fosse infastidito dalle voci di mercato:

"Personalmente non mi dà fastidio nulla, ho la massima attenzione e concentrazione verso il mio lavoro con i ragazzi, per arrivare a traguardi come lo scorso anno che tutti vogliamo rivivere. Qualsiasi discorso non mi tocca, non mi interessa e non mi disturba. A un mese e mezzo dalla fine, con partite così importante, mi interessa solo la preparazione alle partite e vedere i ragazzi esprimersi al massimo. Quello è l'unico pensiero".