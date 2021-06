Italia-Svizzera, Condò: "Freuler stella del centrocampo ma Shaqiri è top solo in Nazionale"

Ultime calcio - Nel prepartita di Italia-Svizzera, secondo match degli azzurri nella fase a gironi di Euro2020, ha parlato dai microfoni di SkySport Paolo Condò:

"Shaqiri verrà ricordato più per quello che ha fatto in Nazionale che nei club. Ha sempre giocato per club sovradimensionati rispetto alle sue qualità. Solo allo Stoke City è stato un titolatissimo. Xhaka è un giocatore di livello, che piace tanto alla Roma e che l’Arsenal già lo scorso anno ha rischiato di perdere. Fra i tre però prendo Freluer. E’ lui la stessa del centrocampo della Svizzera”.