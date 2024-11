Italia, Spalletti: "Il Napoli può tornare grande: oggi ci sono tutte le componenti. Raspadori? Ha ragione, deve giocare per mostrare le proprie qualità"

Luciano Spalletti, Ct della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Il contatto con Napoli mi resta nel cuore. Ora c'è una squadra forte, un grande allenatore e un grande pubblico: tutte le componenti per tornare ad essere grandi.

Raspadori? Ha ragione, un calciatore, per evidenziare le sue qualità, ha bisogno di giocare. Lui ha in grande pregio di sapersi adattare ai contesti che la partita gli mette davanti. Gli manca un po' di struttura ma sa come sopperire a questa cosa".