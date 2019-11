Italia, Meret: "Devo far bene in campionato e mostrare le mie qualità per meritarmi la convocazione ad Euro 2020! Sul gol subito..."

Alex Meret parla ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria con l'Italia per 9-1 e l'esordio in maglia azzurra della nazionale:

"Abbiamo fatto una grande partita, sono veramente contento. Peccato per il gol subito. Sicuramente vorrò esserci all'Europeo, è uno dei miei obiettivi per questa stagione. Devo far bene in campionato e mostrare le mie qualità, sarà il mister a decidere le gerarchie. Il gol subito? Abbiamo perso una palla ingenua in costruzione, hanno fatto un gran tiro dal limite dell'area, non era facile".