Italia, Mancini: "Vogliamo partire bene, ci teniamo! Formazione? Ho pochi dubbi..."

Ultime calcio - Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha parlato alla vigilia della sfida all’Irlanda del Nord in conferenza stampa:

“Ci teniamo a fare una bella partita e iniziare bene il girone di qualificazione al Mondiale. Donnarumma ha dei problemi con il rinnovo? Non sono preoccupato, i ragazzi sono abituati. Gigio è più esperto rispetto all’Europeo Under21, non mi preoccupa più di tanto. La concentrazione sarà su quell’obiettivo. Le regole ci sono sempre, non dobbiamo trovare regole speciali per questo, ci sono sempre”.

Sulla lettera di Prandelli.“Rispetto la sua scelta ma non posso entrare dentro perché non so veramente nulla. È una brava persona”.

Sulle qualificazioni al Mondiale.“Di per sé sarà una cosa molto importante, sarà la prima, la più difficoltosa. Arriva dopo tanti mesi, sarà quella più insidiosa che affronteremo a Parma. Ci sarà da stare molto attenti, concentrati, è sempre meglio iniziare con il piede giusto”.

Sulla formazione.“Non ho dubbi, forse uno. Stiamo valutando il resto per vedere, troviamo oggi i ragazzi dell’Inter, abbiamo avuto qualche problema, valutiamo per la panchina”.

Sull’Irlanda del Nord.“È tipicamente britannica, bravi nel contrattacco. Dovremo non prendere rischi, ci saranno spazi ridotti soprattutto all’inizio. Come fisicità sono anglosassoni, ma il loro gioco è un po’ diverso, è una squadra che difende molto bene, non concede molti spazi, è molto brava nei contropiedi. Però nelle qualità fisiche e tecniche c’è questo”.

Come si gestiscono le tre partite in una settimana? “È un po’ un problema, tre gare così intense, per le qualificazioni a Qatar2022. Non è semplice. Però è anche vero che questa squadra ha una certa mentalità, negli ultimi due anni è sempre molto concentrata. Loro sanno benissimo, per esperienza, che iniziare bene il gruppo sarà importante”.

Sull’obiettivo Mondiale.“In questi cinque mesi mi sono riposato, energie ne ho e mi mancava molto. L’obiettivo sono le qualificazioni, dopo queste tre partite vedremo l’Europeo. Il nostro focus è questa partita di domani”.