Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non era facile scegliere per noi perché avevamo tante alternative in avanti con Pavoletti, Quagliarella, Bernardeschi... Lo abbiamo visto in settimana ed è apparso davvero brillante, per questo abbiamo deciso di lanciarlo".