Italia, Mancini: "Di Lorenzo e Chiellini titolari, con la Svizzera dipenderà tutto da noi"

Ultime notizie calcio Napoli - Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport a poche ore dalla partita contro la Svizzera. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Svizzera? Mancheranno tre o quattro elementi importanti, ma le partite giocate qui in Svizzera sono sempre difficili. Dipenderà tutto da noi, dovremo cercare di fare bene. Quello che abbiamo fatto resterà lì e non ce lo toglierà nessuno avendo fatto la storia, ma da questo momento in noi dovremo combattere perché le partite saranno sempre più difficili. Rientreranno Di Lorenzo e Chiellini questa sera, sono freschi. Immobile? Difendo i giocatori che hanno dato sempre il massimo per la Nazionale. Da un attaccante ci si aspetta sempre il gol, ma la cosa più importante è che la squadra raggiunga l'obiettivo. Deve restare tranquillo, ancor di più dopo quanto vinto questa estate. Il suo mestiere è far gol e li farà".