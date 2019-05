Iodice esilarante: "Ancelotti chiede Veretout, De Laurentiis risponde: 'mi hai detto vere-tu'. Hysaj e Mario Rui? Visite al fegato per il tecnico" [VIDEO]

Peppe Iodice, il famoso comico napoletano, ha divertito i presenti e i tifosi a casa ai microfoni di Canale 21 durante Il Bello del Calcio: “Ancelotti è partito, si è incontrato prima di farlo con De Laurentiis e ha chiesto Icardi e Veretout. Quando tornerà non li troverà e chiederà al presidente qualcosa. La risposta sarà semplice: “tu mi hai detto vere-tu e me la sono vista io. Hysaj e Mario Rui? Ancelotti non li vuole più vedere, ha chiesto di fare lui le visite mediche, per il fegato”.

Clicca sul player per vedere le immagini.