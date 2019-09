Koulibaly: "Liverpool? Sapevamo di poterli mettere in crisi! Sono contento per Llorente! Era solo questione di tempo prima di capirmi con Manolas..."

Ultimissime calcio Napoli - Ai microfoni di Mediaset, nel post-partita di Napoli-Liverpool, è intervenuto il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Era importante riprendere fiducia, nelle prime due di Serie A avevamo preso tanti gol. Era solo questione di tempo prima di capirmi con Manolas, possiamo fare grandi cose assieme e migliorare ancora tanto. Penso che dobbiamo dare fiducia alla squadra, facciamo in due il lavoro e così in avanti sono più tranquilli. Sapevamo che il Liverpool era una squadra forte nelle ripartenze, siamo andati in difficoltà nel primo tempo ma nella ripresa ne abbiamo persi di meno e gestito meglio il possesso. Abbiamo provato a giocare come sapevamo, potevamo metterli in difficoltà e credo che l’abbiamo fatto. Sono contento per Llorente che è andato subito in gol, dobbiamo continuare così concentrati se vogliamo andare avanti in questa competizione. Critiche dopo la Juventus? Il calcio è così, un giorno è così ed un altro no. L’importante è mantenere la fiducia, dopo l’errore ho ricevuto tanto amore e voglio ridarne ancora di più. Provo sempre a migliorare e so che posso farlo. Provo a dare il 200%, e questo è importante”