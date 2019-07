Benevento, Inzaghi: "Ancelotti un esempio, gli auguro di vincere a Napoli! Da lui c'è tanto da imparare"

Ultime Napoli calcio - Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, è intervenuto ai microfoni di TV Luna nel post partita di Napoli-Benevento, prima amichevole stagionale della formazione partenopea. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il risultato non conta nulla, contava fare una buona partita e vedere lo spirito giusto. Complimenti alla società e Bucchi che c’era prima di me per quanto costruito. Adesso starà al mio staff portare le idee nuove e lavorare al meglio.

Ancelotti sarà sempre un esempio, è il meglio che si possa trovare e sono felice che sia a Napoli vicino a me. C’è tanto da imparare da lui, sicuramente presto ci vederemo per ricordare anche i vecchi tempi.

Scudetto al Napoli e Benevento in A? Beh Magari! Auguro alla Campania di tornare a trionfare il prima possibile, spero possa farlo anche Ancelotti in azzurro. Ho tanta voglia di far festeggiare il Benevento e questa società”.