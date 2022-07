Intervista doppia Don Franco-Chef Franco, con Malato del Napoli e Shaleboom! | VIDEO

Intervista doppia a Don Franco e Chef Franco, due dei tifosi napoletani più famosi sul web. CalcioNapoli24 ha realizzato questa simpaticissima intervista doppia nel ritiro del Napoli a Dimaro, in compagnia dei due volti senior di Malato del Napoli e Shaleboom, youtubber napoletani molto popolari in rete, che quest'anno ci hanno accompagnato in Val di Sole per seguire la squadra in ritiro.

Questa intervista doppia in stile Le Iene vede protagonisti:

Don Franco , tifoso napoletano di Malato del Napoli : famoso per le live reaction e per le critiche feroci alla gestione De Laurentiis.

, tifoso napoletano di : famoso per le live reaction e per le critiche feroci alla gestione De Laurentiis. Chef Franco, tifoso napoletano di Shaleboom: famoso per le live reaction e per i video culinari con i suoi due figli Enzo e Christian.

presto saremo nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro con tantissime sorprese.

Per adesso, godetevi questa simpatica intervista doppia!