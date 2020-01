Allan: "Non meritiamo la classifica attuale, ci riprenderemo! Demme e Lobotka sono i benvenuti, Gattuso un grande. Coppa Italia obiettivo! Messi? Pronto a fermare la Lazio..."

Ultimissime Calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il centrocampista brasiliano del Napoli Allan, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Anno nuovo, vita nuova, allenatore nuovo per ripartire? I primi segnali arrivano, la partita con l’Inter è stata diversa da quelle con Parma e Sassuolo: abbiamo creato tanto, abbiamo messo l’Inter sulla difensiva ma siamo in un periodo dove alla prima sfortuna prendiamo gol. Dobbiamo rimediare, ma siamo sulla strada giusta e lavoriamo con entusiasmo per uscire quanto prima da questo momento.

Abbiamo bisogno di una scossa? Dobbiamo solo uscirne, non siamo una squadra da ottavo posto: solo con entusiasmo, voglia e risultati possiamo tornare dove dobbiamo essere e dove meritiamo. Abbiamo giocatori di qualità, piano piano trasmetteremo tutto in campo e torneremo alla vittoria.

Il gol al Sassuolo tra me ed Elmas? Voi non vedete gli allenamenti, ma noi lavoriamo con tanto entusiasmo: siamo una squadra di qualità, un bel gruppo che può fare grandi cose. Dobbiamo stare uniti, il mister ed il suo staff ci aiuteranno a superare questo momento.

Cosa ci ha detto il mister? Gli abbiamo fatto gli auguri, ma il lavoro è stato comunque duro (ride, ndr). Abbiamo lavorato bene, alla fine abbiamo scherzato con lui e ci tiene a farci stare sempre sul pezzo: fa piacere stare con lui, è una grandissima persona.

Cambio modulo ed arrivo di Diego Demme e forse anche Lobotka? Sono i benvenuti, li accoglieremmo a braccia aperte e possono aiutarci ad ottenere risultati. Più ne siamo, meglio sarà per il mister nelle scelte.

Acquisto giusto? La società è intelligente e sa cosa chiede il mister, se l’hanno scelto è perchè sarà importante per noi. Spero possa trovarsi bene con noi, siamo un gruppo sano e siamo contenti di un suo arrivo non appena si concretizzerà.

Lazio-Napoli? Sappiamo che viene da un gran momento di fiducia, ma andiamo lì a fare la nostra partita: ci sarà da pressare e da soffrire, loro hanno tanta qualità e dovremo essere concentrati nel fare del nostro meglio.

Evitare le ripartenze e scivolare in campo? Abbiamo controllato i tacchetti, sono cose che possono succedere: solo sfortuna. Dobbiamo cercare di rimediare.

Coppa Italia obiettivo del 2020? Certo, è una competizione non lunghissima e possiamo lottare per arrivare fino in fondo e regalare una gioia meritata ai tifosi.

Champions League? Dobbiamo pensare solo a vincere, non alla classifica altrimenti è peggio. Partita per partita, prima la Lazio e cercare i tre punti. Proviamo a fare una serie di vittorie, e poi tireremo le somme.

San Paolo entusiasta e che ci spinge? Contro l’Inter abbiamo visto un bel pubblico, peccato per i problemi che speriamo si risolvano presto in modo da ritrovare il calore classico dei tifosi.

Barcellona? Niente paura, sul campo siamo undici contro undici: sappiamo che hanno alcuni tra i più forti al mondo, ma fino a febbraio c’è tanto tempo per prepararla al meglio.

Messi? Sono pronto a fermare la Lazio per ora (ride, ndr)”