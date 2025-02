Inter, Sommer: "Abbiamo ancora tredici partite per riprenderci la testa della classifica: c'è un aspetto che non va bene"

Ultime calcio - Yann Sommer, portiere dell’Inter, è intervenuto nel corso della “Domenica Sportiva”, in onda su Rai 2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Peccato per com’è andata la partita perché abbiamo fatto un buon primo tempo, mentre nel secondo potevamo fare meglio. Non bisogna perdere la testa e abbiamo ancora tredici partite per riprenderci la testa della classifica, pensiamo al Genoa. In questa stagione stiamo concedendo molto alle squadre avversarie, naturalmente dobbiamo difendere meglio”.