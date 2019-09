Notizie calcio - Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana. Ecco le sue parole.

"La partenza di Icardi? Noi in tutto questo periodo abbiamo pensato soprattutto a lavorare. Non direi che è una liberazione. La storia riguardava lui e la società. All'Inter stiamo lavorando per vincere lo scudetto come qui stiamo lavorando per vincere l'Europeo".