Inter, l'ex presidente: "Mi dissero che stavano rubandoci uno scudetto, fu indirizzato verso la Sampdoria"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Scudetti vinti da me? Uno ed un altro morale, perchè quello vinto dalla Sampdoria era nostro da un miglio: ricordiamoci cosa successe in un Fiorentina-Inter, dove Zeffirelli mi telefonò a casa e mi disse ‘presidente, non si accorge che le stanno rubando lo scudetto?’. Basta vedere Inter-Fiorentina ed Inter-Sampdoria, che valevano lo scudetto: forse rubare è un brutto termine, ma l’avversario diretto era la Sampdoria.

Chi vince lo scudetto 2021-22? È un campionato stupendo, bisogna riconoscere la performance straordinaria del Milan che ha riaperto ogni discorso. Ho fiducia nell’Inter che per 70 minuti ha dominato, poi il Milan ha preso posizione nel finale giocando molto bene.

Se dissi al presidente Mantovani che la Sampdoria mi aveva rubato lo scudetto? Non utilizzerei questa espressione, ma l’Inter fu penalizzata. Se vedete Inter-Sampdoria, lo scudetto moralmente è nostro e mi dispiace per Mantovani. Alla fine di quella partita non feci rimostranze con l’arbitro D’Elia, ma tutti videro che lo scudetto era stato indirizzato. E con la Fiorentina non ci venne dato un gol regolare dentro di un metro e mezzo: sarebbe stato il mio secondo scudetto in sette anni”