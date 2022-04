Napoli Calcio - Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa in vista della semifinale di Coppa Italia di domani contro il Milan. A sua detta, su diretta domanda, la gara di San Siro non influeirà sulla corsa scudetto: "Questa partita vale una finale, ma campionato e coppa sono due competizioni diverse. Domani daremo priorità alla seconda, poi, indipendentemente dal risultato, ci getteremo sulla Serie A. Saremo concentrati per il prossimo turno".