Ai microfoni di Mediaset, prima della Supercopppa italiana, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato della corsa scudetto:

"Non bisogna non riconoscere il cammino straordinario che sta facendo il Napoli non solo per i risultati ma per le prestazioni che ha fatto. Il Napoli ha tante possibilità di completare questa stagione da vincitore, ma noi abbiamo l'obbligo di credere fino in fondo di agganciarlo".