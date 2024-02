Inter, Marotta: "Nel 2019 ho sacrificato Spalletti: non c'era cultura vincente"

Ultime calcio - "Nel 2019, arrivato all'Inter sacrificai una figura come quella di Luciano Spalletti, che ritengo un bravo allenatore, ma che faceva parte del presente e del passato. La cultura che c'era non era vincente e ho sacrificato un allenatore come lui per arrivare a Conte che conoscevo bene e che ci ha portato a vincere lo scudetto al secondo anno".Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è tornato così sulla separazione dall'attuale c.t. azzurro, e lo ha fatto durante la giornata inaugurale dell'XI Edizione del Corso da Team Manager presso la Luiss di Roma:

Marotta su Spalletti