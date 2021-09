Inter, Marotta: "Messa in sicurezza finanziaria la società e allestita una rosa competitiva"

Ultime notizie calcio - Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro la Sampdoria:

"Sono responsabile dall'alto della mia carica, ma il lavoro di Ausilio e Baccin è stato prezioso. Il primo obiettivo che ci siamo posti era mettere in sicurezza finanziaria la società, alla luce della situazione finanziaria in cui versava il club: ci siamo riusciti, poi giustamente vogliamo essere competitivi, per cui abbiamo allestito una squadra sfruttando le opportunità che si sono presentate. Sono opportunità e circostanze che ci hanno aiutato nel mettere insieme una rosa che a nostro giudizio è molto competitiva per quelli che sono gli obiettivi del club".