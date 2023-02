Notizie Calcio - Obiettivo Champions League per l’Inter. Nel partita del derby, indipendentemente da come andrà stasera, arriva un segnale di resa in ottica scudetto.

Inter-Milan, Marotta parla del Napoli

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri, ne ha infatti parlato così ai microfoni di DAZN: “Ci sono ancora tantissime giornate davanti e partite da giocare, ciò che è straordinario è la cavalcata del Napoli che merita il primo posto. Noi dobbiamo conquistare un posto per la Champions League".