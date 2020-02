Inter, Marotta a Sportmediaset: "Serve un criterio unico. Troppe competizioni, bisogna ridurre la Serie A a 18 squadre"

Beppe Marotta, dirigente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset per parlare dell'emergenza Coronavirus che sta colpendo il calcio italiano. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it..

"Abbiamo saputo nelle ore della mattinata, decisione che era nell'aria: la prima cosa che devo dire come cittadino è che siamo in emergenza e quindi è giusto riconoscere che siamo obbligati alla tutela della salute dei nostri connazionali. Come dirigente bisogna gestire meglio il momento d'emergenza, la mia valutazione va alla domenica successiva: se dovesse essere confermato il decreto ministeriale anche nel prossimo weekend ci saranno partite che sono oggetto di immediata valutazione e quindi bisogna utilizzare un criterio unico".

"Purtroppo ci sono squadre compresse in un calendario di varie competizioni, sinceramente gli spazi e di giorni a disposizione son pochi. Probabilmente le attivitò ufficiali sono molte e vanno ridotte, tipo ridurre la Serie A a 18 squadre: le partecipazioni ufficiali sono talmente tante che stressano i calciatori e non fanno pianificare bene in caso di emergenza".