Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, parla così in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Atalanta in Coppa Italia soffermandosi sulle speranze scudetto della sua Inter: "Vedo anche gli altri campionati: il Bayern abbiamo visto che squadra è e ha un punteggio basso. In qualsiasi altro campionato con 40 punti dopo 20 partite saremmo lì a giocarci lo scudetto. Bisogna solo fare i complimenti al percorso fatto finora dal Napoli".