Inter, Inzaghi: "Meraviglioso vincere così. Lottiamo con squadre importanti, ma noi..."

Inter-Fiorentina 2-1 e nerazzurri a -1 dal Napoli. Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria a San Siro ai microfoni di DAZN:

"Abbiamo vinto una partita importante, tutti insieme, ed è stato meraviglioso questa gara non semplice. Sono molto soddisfatto, poi vedere come entrano ragazzi come Arnautovic è fantastico. Sono contento che si sia tolto questa soddisfazione. In questi giorni abbiamo cercato di recuperare e lavorare, ascoltando poco quel che si diceva. Stiamo facendo un ottimo percorso così come altre squadre che lottano per i nostri obiettivi, ma i numeri dalla nostra sono positivi. Stiamo facendo bene. Juve-Inter? Thuram da valutare, Arnautovic anche…".