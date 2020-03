Inter, Godin: "Noi calciatori siamo stati esposti fino all’ultimo momento, hanno tirato troppo la corda"

Ultime calcio - Diego Godin all’attacco. Parole forti, le sue. Ma condivisibili. Tornato in Uruguay dopo la quarantena col permesso dell’Inter , il difensore ha parlato a Espn della drammatica situazione italiana. E non ha risparmiato critiche al sistema, colpevole di aver reagito all’emergenza Covid-19 con troppa lentezza:

«Noi calciatori siamo stati esposti fino all’ultimo momento, hanno tirato la corda per vedere se si poteva continuare a giocare, fino a quando la situazione non è stata insostenibile e il sistema sanitario è crollato. Abbiamo continuato a giocare per diverse settimane, fino a quando è stato rilevato il positivo Rugani: a quel punto noi e i giocatori della Juve siamo stati messi in quarantena ed il campionato si è fermato. Sicuramente in quella partita c’erano altri giocatori che sarebbero già stati infettati, quindi hanno messo direttamente tutti in quarantena». Godin è apparso anche piuttosto scettico sul futuro, su una possibile ripresa del campionato. La sua esperienza italiana potrebbe quindi già essere arrivata al capolinea.