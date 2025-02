Giampaolo Calvarese, via X, spiega l'episodio di Inter-Fiorentina che ha portato all'1-0 polemico: "Il calcio d'angolo da cui nasce il vantaggio nerazzurro è irregolare: il pallone era uscito del tutto dalla linea di fondo prima del rinvio di Mandragora. In queste situazioni il VAR è tagliato fuori: con il corner comincia una nuova APP (Attacking Possession Phase), e la tecnologia non può risalire a quella precedente".