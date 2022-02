Inter, Farris: "Col Napoli gara importante ma non decisiva. Osimhen? Ci saranno situazioni di uno contro uno"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Farris, vice allenatore di Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Bivio della stagione? E' importante come gara, ma mancano tante partite e non sarà decisiva. Sicuramente potrebbe indirizzare il campionato, questo sì. Dimarco? Per un naturale avvicendamento, D'Ambrosio aveva fatto molto bene in Coppa Italia ma abbiamo dovuto fare una scelta, abbiamo tanti calciatori in panchina che possono darci cambi a gara in corso. Osimhen? Nella gara d'andata fece una grande gara Ranocchia, è un attaccante importante. Ci saranno situazioni di uno contro uno ed altre di raddoppi e di copertura".