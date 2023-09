Inter, Darmian: "Anno buono per lo scudetto? Sta a noi dimostrarlo sul campo"

Oggi schierato come quinto di centrocampo, Matteo Darmian ha parlato a Sky prima di Empoli-Inter proprio della differenza tra giocare braccetto o a tutta fascia: "Non cambia molto, nel senso che sono abituato a fare entrambi i ruoli. È normale che cambino un po' le richieste da parte del mister, però cerco sempre di mettermi a disposizione per dare il mio contributo".

Senti che è l'anno buono per lo scudetto?

"Mah, sta a noi dimostrarlo sul campo, partita dopo partita. Poi vedremo quello che faremo"