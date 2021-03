Inter, Conte: "Non ci siamo mai nascosti dalla lotta scudetto, noi giochiamo sempre per vincere. Futuro? Ho un contratto"

Serie A - L'Inter si prepara ad affrontare l'Atalanta nel posticipo della 26esima giornata di Serie A nel Monday Night. Intanto Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa: "Più difficile tenere la squadra concentrata? Le mie squadre giocano sempre per vincere, che poi si possa partire favoriti o meno. Il passato ha dimostrato che anche quando sono partito da sfavorito con Chelsea e Juventus non mi sono mai nascosto, ma si sa benissimo che il mio obiettivo è quello. Poi ne vince una sola.

C'è un dato di fatto, ho un contratto per un altro anno. Detto questo, penso che in questo momento noi tutti dobbiamo essere molto concentrati sul presente. Non dobbiamo farci distrarre da altre cose e non ci possiamo distrarre perché dobbiamo essere concentrati. Io quello che posso fare è influire sul presente da qui alla fine, quello che accadrà all'esterno non lo so e non posso immaginarlo. E' una situazione che ci è caduta addosso ma non può influire perché noi non possiamo influire sul futuro: possiamo influire su quello che accadrà da qui a fine stagione e ci concentriamo su quello. Capiamo che si vuole parlare di altro, ma noi dobbiamo restare concentrati sul presente e il presente per me sarà da qui a fine stagione. Per dare un segnale di continuità, dimostrare che abbiamo riportato l'Inter ai livelli che merita. Questo è il nostro lavoro. Quello che accadrà lo vedremo, ma non deve distrarci. Dobbiamo essere feroci su questo punto di vista. Pensare a presente e futuro fino a fine campionato, quello è il lasso di tempo sul quale possiamo e dobbiamo influire. Lo dobbiamo ai tifosi".