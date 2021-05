Inter, Conte: "L'unico modo per restare nella storia è vincere: noi siamo ad un passo dal farlo"

Ultime calcio - Ai microfoni di InterTV, Antonio Conte ha commentato il successo sul Crotone e il sempre più vicono Scudetto:

"Ha il sapore di esserci avvicinati, per me è un traguardo straordinario. Vedendo un po’ tutto penso che vadano sottolineati i miglioramenti dei ragazzi, faccio i complimenti a tutti loro. Hanno lavorato tanto e hanno condiviso questo sogno. Siamo a un passo dal realizzarlo. Vedo soddisfazione, gli sta cambiando anche lo status. Ho battuto molto sul discorso del vincente, ho battuto tanto sul fatto che c’è un solo modo per entrare nella storia del club, ovvero vincere. E' l'unico modo per scrivere il tuo nome nella storia di una società. I tifosi erano legati alla conquista del triplete, tornare a vincere uno scudetto è qualcosa di straordinario. C’è stata la caduta di un regno durato nove anni, tutto il merito va a ai miei ragazzi".