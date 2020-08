Inter, Conte: "Io e squadra abbiamo preso palate di ca**a, dalla società protezione zero!"

Ultime notizie calcio - Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro l’Atalanta. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“A livello personale è stata una annata molto difficile. La società ha dato protezione zero alla squadra, calciatori ed allenatore. Serve protezione se si vuole creare qualcosa di importante e colmare il gap con la Juventus. Per raggiungere certi livelli serve forza soprattutto fuori dal campo. Ci incontreremo a fine stagione, dopo l’Europa League, e prenderemo le nostre decisioni. I risultati che abbiamo raggiunto sono merito della squadra e dei collaboratori. A loro dico grazie. Solo a loro… Hanno tirato addosso a me ed alla squadra palate di cacca e dalla società protezione zero. Spalletti nel 2017 denunciava determinate cose serissime. Siamo nel 2020 e siamo punto e da capo”.