Napoli Calcio - Piovono commenti a raffica in queste ore in casa Napoli. E' enorme, infatti, l'amarezza per quel che sarebbe potuto essere se il Napoli non si fosse smarrito proprio sul più bello. Un disappunto che aumenta a dismisura dopo il clamoroso tracollo dell'Inter a Bologna. Carlo Alvino non le manda a dire, per esempio, via Twitter: "Nel ce**o”, lo abbiamo gettato nel ce**o. Non vi perdonerò mai… ma comunque Forza Napoli Sempre”.