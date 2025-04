Ultime calcio - Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella ha parlato a SportMediaset in vista del derby di domani sera contro il Milan di Coppa Italia:

"Scudetto? Dispiace, perché in quella situazione dovevamo e potevamo fare meglio. Abbiamo lavorato tanto, ci siamo fatti il c*** per arrivare a giocarci tutto questo, quindi dobbiamo dare il massimo in questo momento, dare tutto quello che abbiamo e anche quello che non abbiamo".